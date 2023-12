Oroscopo del mese

26 Dicembre 2023

Cancro, oroscopo gennaio 2024

Carattere emotivo ma reattivo, lunatico e riservato

Cancro, oroscopo gennaio 2024

Carattere emotivo ma reattivo, lunatico e riservato

I Cancro vivranno un mese di crescita personale a gennaio. Ti aprirai ai cambiamenti nel modo di pensare e sarai più recettivo che mai. Questo ti porterà a incontrare molte nuove persone che ti indicheranno la strada giusta. Per quanto riguarda il tuo lavoro, ti sentirai però in difficoltà. I tuoi superiori inizieranno a farti pressioni e ti assegneranno troppo lavoro extra che non oserai rifiutare per timore. Se accetti di essere trattato in questo modo, entrerai in un circolo vizioso. Cerca di farti valere e rispondere; questo è l’unico modo per ottenere rispetto.

La fine dell’anno porterà molto stress ai nati sotto il segno del Cancro. È nella tua natura ascoltare con attenzione chi ti è vicino. Questo può essere un vantaggio quando si tratta di relazioni, ma professionalmente potrebbe essere un peso per te, soprattutto se lavori in una grande azienda. Spesso, a gennaio, si stabiliscono obiettivi per il prossimo anno, il che potrebbe anche spaventarti perché ti mette sotto pressione. Invece, dovresti provare a dedicarti ad alcune attività creative. Qualunque essa sia, la solitudine e l’immaginazione ristabiliranno il tuo equilibrio interiore.

Pianeti – gennaio 2024:

Il Sole in Capricorno

Questo periodo potrebbe rallentare un po’ le tue ambizioni. Potresti sentire il bisogno di ritirarti e di stare da solo. Questo potrebbe portarti a fare solo ciò che ti interessa, senza curarti delle altre persone. Potresti sembrare irraggiungibile o scontroso ed egoista, in situazioni estreme. Ti piacerà lavorare e ti rilasserai facendolo, perché sarai accurato e perfezionista.

Venere in Sagittario

In questo periodo, potresti sviluppare una relazione intima legata all’apprendimento. Ti piace molto imparare cose nuove, quindi non sorprende che tu sia attratto da persone con le tue stesse passioni. Tuttavia, non lascerai che queste storie d’amore ti facciano perdere la testa, perché per te la tua libertà personale è più importante. Di questo sei assolutamente certo.

Mercurio in Sagittario

In questo periodo, i tuoi valori morali saranno molto forti. Per questo, ti comporterai come un giudice, se ti ritroverai coinvolto in una discussione tra altre due persone. Nei tuoi pensieri, sarai sicuro e generoso; però, ti piacerà tenere gli altri in attesa prima di dire loro ciò che serve. Inoltre, ti piacerà parlare di questioni filosofiche o politiche.

Marte in Capricorno

L’energia di questa posizione è ideale per le questioni lavorative. Il desiderio di soddisfazione materiale e di uno status riconosciuto è importante per te e ti motiva. Anche il tuo autocontrollo e le tue capacità organizzative sono di alto livello.

#oroscopodelmese #cancro #cancrogennaio2024 #oroscopo #astrologia #segnizodiacali #zodiaco #oroscopogennaio2024

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Cancro, oroscopo gennaio 2024

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin