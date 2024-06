Home

Oroscopo

Oroscopo del mese

Cancro, oroscopo luglio 2024, transiti planetari favorevoli vi accompagneranno in questo mese estivo

Oroscopo del mese

27 Giugno 2024

Cancro, oroscopo luglio 2024, transiti planetari favorevoli vi accompagneranno in questo mese estivo

Cancro, oroscopo luglio 2024, transiti planetari favorevoli vi accompagneranno in questo mese estivo

L’oroscopo per il segno del Cancro per il mese di luglio 2024.

Transiti planetari favorevoli stanno per portare una ventata di cambiamento nella vostra percezione delle cose. Durante le giornate estive di luglio, vi ritroverete avvolti da un’aura di fortuna che toccherà diversi aspetti della vostra vita. Se state attraversando un periodo turbolento, rassicuratevi: le stelle vi faciliteranno il passaggio attraverso i grandi cambiamenti che vi attendono. Vi sono promessi notevoli vantaggi personali e molte soddisfazioni.

Configurazione astrale di luglio 2024 per il Cancro:

Sole : Nel vostro segno (Cancro), poi leggermente favorevole (Leone) dal 22;

: Nel vostro segno (Cancro), poi leggermente favorevole (Leone) dal 22; Luna : Nuova nel vostro segno (Cancro) il 6, piena e leggermente sfavorevole (Acquario) il 21;

: Nuova nel vostro segno (Cancro) il 6, piena e leggermente sfavorevole (Acquario) il 21; Mercurio : Nel vostro segno (Cancro), poi leggermente favorevole (Leone) dal 2, favorevole (Vergine) dal 25;

: Nel vostro segno (Cancro), poi leggermente favorevole (Leone) dal 2, favorevole (Vergine) dal 25; Venere : Nel vostro segno (Cancro), poi leggermente favorevole (Leone) dall’11;

: Nel vostro segno (Cancro), poi leggermente favorevole (Leone) dall’11; Marte : Favorevole (Toro) fino al 19, poi leggermente favorevole (Gemelli);

: Favorevole (Toro) fino al 19, poi leggermente favorevole (Gemelli); Giove : Leggermente favorevole (Gemelli);

: Leggermente favorevole (Gemelli); Saturno : Retrogrado e favorevole (Pesci);

: Retrogrado e favorevole (Pesci); Urano : Favorevole (Toro);

: Favorevole (Toro); Nettuno : Favorevole (Pesci), retrogrado dal 2;

: Favorevole (Pesci), retrogrado dal 2; Plutone: Leggermente sfavorevole (Acquario).

Amore: Il vostro innato istinto protettivo e la vostra profonda capacità di amare si estendono a tutti gli esseri cari, inclusi animali e piante. Chiunque necessiti di cura troverà in voi un generoso sostegno. Un periodo radioso sta per illuminare la vostra sfera domestica, rafforzando il legame con il partner. Tuttavia, verso fine mese, potreste sentirvi malinconici, con il ricordo di un passato amore a turbare i vostri pensieri. I single potrebbero incrociare il cammino con qualcuno di speciale che saprà catturare la loro attenzione.

Lavoro: Potreste affrontare conflitti e incomprensioni sul lavoro che potrebbero mettere a dura prova le relazioni con colleghi e superiori. In tal caso, potrebbe essere necessario adottare misure decise per proteggervi da influenze negative. Riducete la fiducia riposta negli altri per salvaguardare la vostra vulnerabilità. Agite con cautela, specialmente se siete imprenditori o liberi professionisti. Anche sotto la protezione di Mercurio, state attenti nelle trattative con nuovi contatti, evitando di agire con leggerezza in accordi e contratti.

Salute: Potreste avvertire un’energia negativa all’inizio del mese, probabilmente causata dall’invidia altrui. Non preoccupatevi eccessivamente, poiché sarà un fenomeno passeggero che non inciderà sulla vostra salute. Allontanate i pensieri negativi che occasionalmente vi assalgono.

Fortuna: I giorni più propizi per voi saranno il 1, il 20 e il 31 di luglio.

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci