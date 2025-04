Home

Cancro, oroscopo maggio 2025: “Cresce un bisogno profondo di realizzazione”

27 Aprile 2025

Il mese di maggio si apre per te con un cielo che pulsa d’intensità e trasformazione. Da una parte, senti crescere dentro di te un bisogno profondo di realizzazione, di trovare un equilibrio tra ciò che sogni e ciò che devi affrontare. Dall’altra, sei attraversato da correnti emotive potenti, che ti spingono a non mollare, ad alzare la testa, a difendere ciò che conta davvero. Marte nel tuo segno fino al 18 ti dà energia, determinazione, voglia di vincere. E vincerai, se saprai canalizzare tutto questo fuoco interiore nel modo giusto.

Nettuno ti sostiene con una visione più spirituale e ispirata del tuo cammino: è il momento di ascoltare l’anima, di fidarti del tuo intuito, soprattutto nella prima parte del mese, quando anche Venere, Mercurio e Saturno dai Pesci ti regalano una bussola sensibile, un’empatia fuori dal comune. Dopo il 18, Marte passa in Leone e sposta il focus sulle finanze: non mancheranno occasioni interessanti, soprattutto se hai qualcosa da riscuotere, un’eredità, un rimborso, un investimento in sospeso. E sebbene alcune conversazioni di lavoro possano sembrare destabilizzanti, tu saprai affrontarle con il tuo consueto aplomb emotivo.

Amore

È un mese in cui l’amore prende forma con tinte forti, intense, a tratti un po’ travolgenti. Marte ti rende passionale, ma anche un po’ geloso, possessivo, soprattutto nella prima metà del mese. Venere nei Pesci ti ispira sogni a occhi aperti, storie da romanzo, ma Saturno ti chiede anche serietà, coerenza, concretezza. Potresti vivere momenti molto intensi, ma ti verrà chiesto di scegliere ciò che è vero, profondo, e duraturo. Dopo il 18, tutto si fa più stabile, più chiaro, e anche i sentimenti trovano un terreno su cui fiorire con più consapevolezza.

In coppia

La relazione si tinge di passione e dolcezza insieme. Il tuo desiderio di condividere emozioni profonde sarà molto forte, e anche il tuo partner si sentirà attratto da questa tua nuova intensità. Attenzione solo a non portare a casa lo stress del lavoro: crea uno spazio sicuro dove la coppia possa rifugiarsi e nutrirsi. I momenti d’intimità saranno preziosi.

Single

Maggio potrebbe davvero portarti una persona speciale, forse in un contesto amichevole, o durante un breve viaggio. Le emozioni saranno immediate, forti, ma attenzione a non lasciarti andare a storie troppo fugaci. Dopo il 18, avrai una visione più lucida e saprai riconoscere ciò che ha un valore autentico. Il cuore batte forte, ma va protetto con saggezza.

Lavoro e Finanze

Il settore professionale richiede molto, soprattutto fino al 19, quando potresti sentirti tirato da tutte le parti. Ma tu sei determinato, forte, ambizioso. Con Marte nel segno e Nettuno che ti ispira, saprai trovare soluzioni anche laddove gli altri si arrendono. Nella seconda metà del mese, potresti dover affrontare discussioni o trattative non semplici, ma sarai preparato: le stelle ti vogliono protagonista, non spettatore. Le finanze, intanto, potrebbero ricevere una bella spinta grazie a Plutone, che attiva il tuo settore delle eredità e dei capitali. Occhi aperti: ci sono opportunità da cogliere, ma anche responsabilità da onorare.

