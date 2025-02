Home

Oroscopo del mese

26 Febbraio 2025

Cancro, oroscopo marzo 2025: in amore non lasciatevi destabilizzare

Marzo 2025 per il Cancro sarà un mese pieno di energia e di nuove opportunità!

Fino al 20 marzo, il Sole in Pesci stimolerà il tuo desiderio di imparare e progredire, coinvolgendo tutti gli ambiti della vita, ma specialmente quello degli studi e della formazione. Marzo, da te, rafforzerà ulteriormente la tua sete di vita: sarai dinamico, efficiente e pronto su tutti i fronti!

A partire dal 20 marzo, le energie in Ariete stimoleranno la tua sfera professionale. Comunicherai molto, talvolta troppo, e userai il tuo fascino per convincere o fare come ti pare? La tua mente sarà concentrata su un progetto che forse coltivi da un po’. Per ora, Giove ti infonderà desideri di evoluzione sociale che non sono ancora maturi. Prediligi l’introspezione.

Panorama Sentimentale:

I pianeti in Ariete agiteranno leggermente la tua forte sentimentalità. Non lasciarti destabilizzare se il tuo partner non è della tua stessa opinione. Dopo tutto, lo ami per la sua personalità! Marte potenzierà i tuoi desideri teneri e appassionati. Bel combo!

In una relazione:

Alcune tensioni sono possibili soprattutto tra il 3 e il 15 marzo. Non irrigidire solo perché sei sensibile. Il tuo partner probabilmente lo è altrettanto. Comportati con moderazione e tatto. Copri il tuo partner di amore ed evita rimproveri sterili.

Single:

Dinamico e intraprendente al massimo, potresti migliorare favorevolmente il tuo stato sentimentale! Sul lavoro o tramite amici, la tua ricerca d’amore richiederà una comunicazione fluida. Altrimenti, rischi di allontanare le tue reali possibilità di concretizzazione. Rifletti su questo!

Carriera / Finanze:

Giove è neutro nei tuoi confronti. Le tue opportunità sono attualmente dormienti. Tuttavia, Marte ti renderà attivo e più sicuro di te del solito. Il tuo capo dovrebbe rendersene presto conto. Venere agevolerà un progetto o un’amicizia che potrebbero rivelarsi utili in seguito. Credi in te stesso!

