29 Dicembre 2023

Livorno, 29 dicembre 2023 – Cane meticcio femmina trovato in via del Littorale, si cerca il proprietario

È ospite del canile comunale “La Cuccia nel Bosco” un cane smarrito trovato il 14 dicembre mentre vagava in via del Littorale.

Si tratta di una femmina meticcia di taglia media in possesso di microchip, che però non risulta in anagrafe canina.

Il proprietario, o in sua assenza chi fosse interessato a prendersi cura di questo animale, può contattare l’operatore di turno del Canile al numero 366 198 9783 oppure il referente al numero 333 970 7752 (il Canile è aperto al pubblico dal lunedì al sabato in orario 9-13 e 14-17, la domenica e i giorni festivi solo al mattino dalle 9 alle 13).

Per altre informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tutela Animali ai numeri 0586 820.350-351 (cell 333 611 5042) in orario di ufficio oppure scrivere una mail a animali@comune.livorno.it

