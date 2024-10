Home

Cronaca

Cani bagnino in pediatria, partito il progetto che porta i cani in corsia

Cronaca

8 Ottobre 2024

Cani bagnino in pediatria, partito il progetto che porta i cani in corsia

Livorno 8 ottobre 2024 – Cani bagnino in pediatria, partito il progetto che porta i cani in corsia

Wall-e, Eva e Joe sono stati i protagonisti assoluti dell’avvio del progetto “I cani-bagnino fanno un tuffo in corsia” realizzato della Pediatria dell’ospedale di Livorno con la collaborazione della Scuola Italiana Cani Salvataggio.

“Oggi diamo il benvenuto in reparto – spiega Roberto Danieli, direttore Pediatria Livorno – a Wall-e, Eva e Joe, tre splendidi esemplari di golden retriever accompagnati rispettivamente dagli addestratori Barbara Bonaccorsi, Francesco Isetto e Marta Grieco della Scuola Italiana Cani Salvataggio Toscana.

Grazie a questo nuovo progetto verranno a fare visita periodicamente ai nostri piccoli degenti portando momenti di svago molto graditi e apprezzati anche da genitori e operatori sanitari.

Tutti gli animali, oltre ad essere certificati dal punto vista veterinario, sono specificatamente addestrati e brevettati per attività di salvaguardia e salvataggio delle spiagge e su macerie, ma impiegati anche in importanti progetti sociali di supporto per associazioni o realtà scolastiche.

Tutte caratteristiche che permette loro di poter stare serenamente con i nostri bambini. Il ricovero rappresenta sempre un momento di disagio dovuto al fatto di vivere un momento di malattia in un ambiente sconosciuto. Tutte le nostre iniziative mirano proprio ad allevare questo disagio.

La pet therapy, in particolar modo, rappresenta una pratica terapeutica riconosciuta e basata sull’interazione tra gli animali domestici o addestrati e le persone, al fine di migliorarne il benessere fisico, emotivo, cognitivo e sociale e promuoverne il recupero, la guarigione e il miglioramento della qualità della vita”

Cani bagnino in pediatria, partito il progetto che porta i cani in corsia