11 Dicembre 2023

Livorno 11 dicembre 2023 – Cani del canile, associazioni in consiglio comunale chiedono di essere ascoltate

Le presidenti delle associazioni animaliste Alca (associazione liberi cittadini animalisti) e Ata-Pc erano in consiglio comunale per chiedere di essere ascoltate.

“Da tempo aspettiamo di essere ascoltate dalla amministrazione per critiche che noi muoviamo rispetto ai cani ospiti del canile pubblico, contrassegnati col BOLLINO ROSSO ” e sul concetto di sgambatura degli stessi, che non ci trova d’accordo”., lamentano le due presidenti delle associazioni animaliste e proseguono; “Da oggi, lunedì 11. saremo presenti in aula in tutti i consigli comunali. Lo saremo in segno di protesta, sino a quando non saremo ascoltate”.

Dal consiglio comunale riunito in seduta, è stato detto di portare il tema nella sesta commissione e le due presidenti commentano; “Ben venga la sesta commissione, ma invitateci, fateci parlare e ascoltateci. Vogliamo risposte adeguate ai servizi che vengono erogati”

“Dopo mesi di email con richieste inevase o con risposte per noi insufficienti, noi presidenti speriamo di avere risposte celeri, certe e esaustive dalla commissione, ma soprattutto vogliamo che vengano risolte quelle che per noi sono criticità per il benessere degli animali”.

