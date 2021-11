Home

Cecina

13 Novembre 2021

Cani e gatti in attesa di adozione, la Lega Rosignano organizza raccolta di cibo e coperte e medicinali

La Lega di Rosignano, promuove raccolta di cibo, medicinali e coperte per cani e gatti che, ospitati nelle strutture associative del territorio, sono in attesa di adozione

Rosignano Marittimo (Livorno) 13 novembre 2021

La Lega -Salvini Premier di Rosignano comunica che, in occasione dell’ arrivo del nuovo Commissario di sezione Michele Gasparri e della scelta dei nuovi orari di apertura della sede di Via Aurelia; sarà da oggi promossa una raccolta di cibi, medicinali, giochi, coperte e cucce per i tanti cani e gatti ospitati dai canili, dai gattili e dalle associzioni animaliste del territorio di Rosignano e Cecina.

Per chi lo desidera, sarà possibile recarsi in Via Aurelia 499:

il Martedì e il Giovedì dalle 17:00 alle 19:00

il Sabato dalle 10:00 alle 12:00

e portare in dono ciò che si pensa possa essere utile ai nostri amici a quattro zampe.

Per la totale trasparenza in merito alla consegna da parte nostra di ciò che ci verrà consegnato dai cittadini, daremo costante notizia, con foto e video sui social della Lega – Salvini Premier di Rosignano (Facebook ed Instagram), di ogni consegna effettuata.

