Cani in adozione, Melissa cerca casa
Melissa è una meticcia di appena sei mesi, entrata in canile il 24 ottobre scorso in seguito ad un abbandono. È una cucciola intelligente, socievole e dolcissima: cerca una famiglia che si prenda cura di lei.
È possibile andare a conoscerla al canile comunale “La Cuccia nel Bosco” durante gli orari di apertura:
- Lunedì 8.30-12.30
- Martedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30
- Mercoledì 8.30-12.30
- Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30
- Venerdì 8.30-12.30
- Sabato 11.00-12.30 e 14.30-16.30
- Domenica 11.00-12.30
Per informazioni contattare l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820353-351 (cell 3336115042) in orario di ufficio oppure scrivere una email all’indirizzo animali@comune.livorno.it.