Cronaca 5 Novembre 2025

Cani in adozione, Melissa cerca casa

Cani in adozione, Melissa cerca casaLivorno 5 novembre 2025

Melissa è una meticcia di appena sei mesi, entrata in canile il 24 ottobre scorso in seguito ad un abbandono. È una cucciola intelligente, socievole e dolcissima: cerca una famiglia che si prenda cura di lei.

È possibile andare a conoscerla al canile comunale “La Cuccia nel Bosco” durante gli orari di apertura:

  • Lunedì 8.30-12.30
  • Martedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30
  • Mercoledì 8.30-12.30
  • Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30
  • Venerdì 8.30-12.30
  • Sabato 11.00-12.30 e 14.30-16.30
  • Domenica 11.00-12.30

Per informazioni contattare l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820353-351 (cell 3336115042) in orario di ufficio oppure scrivere una email all’indirizzo animali@comune.livorno.it.

