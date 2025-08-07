Cronaca 7 Agosto 2025

Cani in adozione: Oliva cerca una nuova famiglia

Oliva è arrivata al canile comunale a maggio, dopo essere stata trovata mentre vagava, sola e senza microchip, in via dell’Artigianato. É un cane femmina meticcio di taglia media a pelo corto grigio/bianco maculato, dal carattere dolce e socievole.

È possibile andare a conoscerla al canile “La Cuccia nel Bosco” (in via Vallin Buio 2), durante gli orari di apertura:

  • Lunedì 8.30-12.30
  • Martedì 8.30-12.30 e 14.30-18.00
  • Mercoledì 8.30-12.30
  • Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-18.00
  • Venerdì 8.30-12.30
  • Sabato 11.00-12.30 e 15.30-18.00
  • Domenica 11.00-12.30

Per informazioni contattare l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820350-351 (cell 3336115042) in orario di ufficio oppure scrivere a animali@comune.livorno.it.

