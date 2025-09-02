Cani in adozione: Shiro cerca famiglia
Livorno 2 settembre 2025 Cani in adozione: Shiro cerca famiglia
Prosegue la campagna dell’ufficio Tutela Animali
Livorno, 2 settembre 2025 – Shiro è un cane maschio, meticcio simil rottweiler di circa 5 anni, entrato in canile a settembre di un anno fa.
È un cane docile e socievole con le persone ed altri cani e gatti. Aspetta la famiglia giusta che sappia accoglierlo dandogli l’amore di cui ha bisogno.
È possibile andare a conoscerlo al canile “La Cuccia nel Bosco” (in via Vallin Buio 2), durante gli orari di apertura:
-
Lunedì 8.30-12.30
-
Martedì 8.30-12.30 e 14.30-18.00
-
Mercoledì 8.30-12.30
-
Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-18.00
-
Venerdì 8.30-12.30
-
Sabato 11.00-12.30 e 15.30-18.00
-
Domenica 11.00-12.30
Per informazioni contattare l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820351-353 (cell 3336115042) in orario di ufficio oppure scrivere una email all’indirizzo animali@comune.livorno.it.