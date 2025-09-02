Home

Cronaca

Cani in adozione: Shiro cerca famiglia

Cronaca

2 Settembre 2025

Cani in adozione: Shiro cerca famiglia

Livorno 2 settembre 2025 Cani in adozione: Shiro cerca famiglia

Prosegue la campagna dell’ufficio Tutela Animali

Livorno, 2 settembre 2025 – Shiro è un cane maschio, meticcio simil rottweiler di circa 5 anni, entrato in canile a settembre di un anno fa.

È un cane docile e socievole con le persone ed altri cani e gatti. Aspetta la famiglia giusta che sappia accoglierlo dandogli l’amore di cui ha bisogno.

È possibile andare a conoscerlo al canile “La Cuccia nel Bosco” (in via Vallin Buio 2), durante gli orari di apertura:

Lunedì 8.30-12.30

Martedì 8.30-12.30 e 14.30-18.00

Mercoledì 8.30-12.30

Giovedì 8.30-12.30 e 14.30-18.00

Venerdì 8.30-12.30

Sabato 11.00-12.30 e 15.30-18.00

Domenica 11.00-12.30

Per informazioni contattare l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820351-353 (cell 3336115042) in orario di ufficio oppure scrivere una email all’indirizzo animali@comune.livorno.it.