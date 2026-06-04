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Cani in spiaggia, estate 2026: quasi 6000 ordinanze in Italia, torna il telefono amico per informazioni

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4 Giugno 2026

Cani in spiaggia, estate 2026: quasi 6000 ordinanze in Italia, torna il telefono amico per informazioni

Livorno 4 giugno 2026 Cani in spiaggia, estate 2026: quasi 6000 ordinanze in Italia, torna il telefono amico per informazioni

Cani in spiaggia, torna il telefono amico dell’AIDAA: consigli e informazioni per orientarsi tra divieti e ordinanze

Con l’arrivo della stagione estiva cresce la voglia di mare, sole e relax, ma per chi possiede un cane organizzare una giornata in spiaggia può trasformarsi in una vera e propria corsa a ostacoli. Tra regolamenti comunali, ordinanze delle Capitanerie di porto, norme regionali e disposizioni locali, capire dove e come portare il proprio amico a quattro zampe non è sempre semplice.

Per questo motivo l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) ha annunciato il ritorno del “Telefono Amico dei Cani in Spiaggia”, un servizio gratuito di informazione e assistenza che da dodici anni aiuta i proprietari a orientarsi nel complesso panorama delle normative che regolano l’accesso degli animali alle spiagge italiane.

Secondo l’associazione, lungo gli oltre 8.000 chilometri di coste del Paese esistono quasi 6.000 diverse ordinanze che disciplinano la presenza dei cani sulle spiagge e nelle aree balneari. Una situazione che ogni anno genera dubbi e difficoltà per migliaia di famiglie che desiderano trascorrere le vacanze insieme ai propri animali domestici.

Le regole, infatti, possono variare sensibilmente da una località all’altra e riguardano non soltanto le spiagge marine, ma anche laghi, fiumi, torrenti e canali. In alcuni casi l’accesso è consentito liberamente, in altri sono previste limitazioni di orario, aree dedicate oppure specifici obblighi per i proprietari.

Per offrire un supporto concreto, il servizio dell’AIDAA sarà attivo a partire da lunedì 15 giugno. Gli interessati potranno richiedere informazioni e consigli telefonando al numero 3479269949 ogni mattina dalle ore 10 alle 12. Sarà inoltre possibile inviare un messaggio WhatsApp in qualsiasi momento della giornata, con la garanzia di ricevere una risposta entro 36 ore.

L’iniziativa si propone di aiutare i cittadini a conoscere i propri diritti e doveri, evitando spiacevoli inconvenienti durante le vacanze e favorendo una convivenza serena tra bagnanti, operatori turistici e animali da compagnia.

Con l’estate ormai alle porte, il consiglio resta quello di informarsi sempre prima di raggiungere una località balneare con il proprio cane, così da trascorrere giornate all’insegna del divertimento e del rispetto delle regole.