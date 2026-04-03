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Cani: incontro pubblico “principi di metodi educativi e di recupero comportamentale”

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3 Aprile 2026

Cani: incontro pubblico “principi di metodi educativi e di recupero comportamentale”

Livorno, 3 aprile 2026 Cani, incontro pubblico: principi di metodi educativi e di recupero comportamentale

Incontro gratuito sulla relazione uomo-cane con il prof. Gazzano del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa

Mercoledì 8 aprile a partire dalle 17.00 la Biblioteca di Villa Fabbricotti ospiterà un incontro gratuito e aperto a volontari, operatori e cittadini sul tema “Principi di metodi educativi e di recupero comportamentale”. La conferenza sarà tenuta dal prof. Prof. Angelo Gazzano, docente del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa.

Si tratta di uno degli incontri organizzati dall’Ufficio Tutela animali del Comune di Livorno in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa, nell’ambito della convenzione attivata tra le istituzioni nel settembre scorso.

La finalità degli incontri è di fornire maggiori elementi di conoscenza sulla corretta relazione uomo animale al fine di massimizzare il benessere reciproco, di prevenire l’abbandono o la cessione dei cani e facilitare percorsi di adozione consapevole.

Ogni incontro sarà aperto da una breve presentazione del Canile Comunale “La Cuccia nel Bosco” e dalla proiezione di un video dedicato agli ospiti del canile, per promuovere percorsi di adozione consapevole.

Per informazioni:

Ufficio Tutela Animali. Tel. 0586 820350-351 (cell 3336115042) oppure indirizzo email: animali@comune.livorno.it