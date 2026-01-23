Cani Livorno, appello per l’adozione di Gordy
Livorno 23 gennaio 2026 Cani Livorno, appello per l’adozione di GordyMeticcio di 8 anni socievole e collaborativo
Gordy è un cane meticcio maschio a pelo lungo bianco e fulvo. Ha circa 8 anni ed è arrivato al canile comunale “La Cuccia nel Bosco” nel mese di aprile 2025 perché la sua famiglia non poteva più prendersene cura.
È un cane socievole e collaborativo, ama il contatto con le persone e si dimostra bravo al guinzaglio. È alla ricerca di una nuova famiglia che possa offrirgli affetto, attenzioni e stabilità.
È possibile andare a conoscere Gordy direttamente al canile durante gli orari di apertura. Per informazioni contattare l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820351-353 (cell 3336115042) in orario di ufficio oppure scrivere una email all’indirizzo animali@comune.livorno.it.