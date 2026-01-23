Home

Cronaca

Cani Livorno, appello per l’adozione di Gordy

Cronaca

23 Gennaio 2026

Cani Livorno, appello per l’adozione di Gordy

Livorno 23 gennaio 2026 Cani Livorno, appello per l’adozione di GordyMeticcio di 8 anni socievole e collaborativo

Gordy è un cane meticcio maschio a pelo lungo bianco e fulvo. Ha circa 8 anni ed è arrivato al canile comunale “La Cuccia nel Bosco” nel mese di aprile 2025 perché la sua famiglia non poteva più prendersene cura.

È un cane socievole e collaborativo, ama il contatto con le persone e si dimostra bravo al guinzaglio. È alla ricerca di una nuova famiglia che possa offrirgli affetto, attenzioni e stabilità.

È possibile andare a conoscere Gordy direttamente al canile durante gli orari di apertura. Per informazioni contattare l’Ufficio Tutela Animali al numero 0586 820351-353 (cell 3336115042) in orario di ufficio oppure scrivere una email all’indirizzo animali@comune.livorno.it.