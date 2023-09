Home

17 Settembre 2023

Livorno 17 settembre 2023 – Cani: si cerca urgentemente adozione o stallo per Zac e Beth

Loro son Zac e Beth, la loro mamma umana sta molto male, e non riesce più ad occuparsi di loro. La situazione è davvero critica , e abbiamo pochissimo tempo per trovare loro una sistemazione altrimenti finiranno al canile tra pochi giorni.

Zac (quello bianco) pesa 15 kg e ha 7 anni, non è castrato e va d’accordo solo con cani femmine. Beth (quella scura) ha 8 anni, pesa 9 kg ed è sterilizzata, va d’accordo con tutti. Entrambi non hanno problemi con i bambini. Si preferirebbe adozione di coppia visto che sono cresciuti insieme e che separarsi potrebbe essere un ulteriore trauma per loro, ma nel caso valutiamo anche adozioni separate.

Chiunque sia veramente interessato ad adottarlo o ad aiutarci con uno stallo in attesa di trovare loro una famiglia può telefonare a:

Alessia Morelli Delegata OIPA Italia Odv Sezione di Livorno e Provincia al numero 3898187384.

