Home

Cronaca

Aree pubbliche

Canile Comunale, domani si firma una convenzione con ANPANA e Ata-Pc Livorno

Aree pubbliche

27 Luglio 2021

Canile Comunale, domani si firma una convenzione con ANPANA e Ata-Pc Livorno

Livorno 27 luglio 2021

Domani, mercoledì 28 luglio, ore 15.00, nella Sala Giunta di Palazzo Comunale, la vicesindaco Libera Camici firmerà una convenzione con le associazioni animaliste ATA-PC LIVORNO ODV (presidente Simona Bertotto) e A.N.P.A.N.A. (presidente Franco Fantappiè), per la realizzazione di attività e servizi integrativi per la tutela e il benessere degli animali al Canile Municipale “La Cuccia nel bosco” e sul territorio.

La convenzione fa seguito a una manifestazione d’interesse per la selezione di progetti da realizzarsi a cura delle associazioni di volontariato che hanno tra le proprie finalità statutarie la tutela e il benessere degli animali, con rimborso delle spese sostenute a carico dell’Amministrazione comunale, fino ad un massimo per l’insieme delle associazioni selezionate pari ad € 4.000 per un periodo di 8 mesi.

La vicesindaco Libera Camici sottolinea:

“È la prima volta che l’Amministrazione Comunale di Livorno prevede un sostegno di tipo economico alle realtà associative animaliste.

Un piccolo contributo per dimostrare la nostra gratitudine nei confronti di chi, quotidianamente, dedica il proprio tempo ed opera a favore del benessere degli animali”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin