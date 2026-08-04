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Cronaca

Canile Municipale, Legambiente segnala il Comune per le buone pratiche

Cronaca

4 Agosto 2026

Canile Municipale, Legambiente segnala il Comune per le buone pratiche

Livorno, 4 agosto 2026

Legambiente: il Comune di Livorno segnalato nel report nazionale tra le buone pratiche, in particolare per il modello di cura degli animali e delle persone

Il Comune di Livorno ha partecipato per la prima volta all’iniziativa promossa da Legambiente, V Rapporto nazionale “Animali in Città” dal titolo “Il costo dell’inazione. Prendersi cura prima: animali, persone e comunità nelle politiche di prevenzione”, presentato a Roma il 23 luglio.

Pur non avendo ricevuto un riconoscimento specifico, il comune di Livorno è segnalato nel report nazionale tra le buone pratiche, in particolare per il modello di collaborazione tra Amministrazione e volontariato nell’ambito dell’Amministrazione Condivisa.

Questo si legge nella sezione del report che riguarda Livorno:

“Il lavoro civico, quando è regolato e contato, diventa efficace cooperazione e non insostenibile supplenza.

A Livorno il canile “La cuccia nel bosco” è tenuto in piedi anche grazie alla cooperazione di 143 volontari accreditati, e le loro ore sono contate una per una, 360 a novembre 2025, 430 a marzo 2026 e 341 ad aprile 2026. Non è volontariato improvvisato e lasciato solo, perché poggia su un istituto giuridico preciso, i patti di collaborazione per l’amministrazione condivisa dei beni comuni, fondati sull’articolo 118 della Costituzione e disciplinati dal regolamento comunale del 2017.

È un caso che ben incarna la tesi dell’edizione, perché dimostra in cifre che il lavoro civico, quando è regolato e tracciato, diventa capacità stabile di servizio e smette di essere supplenza precaria, onerosa e, se trascurata, fonte di conflitti.

Sullo stesso fronte l’Amministrazione cura le colonie feline con un’oasi gestita da Anpana e Felix ATS, con 125 gatti curati, 60 adottati e 87 colonie seguite”.

Il canile “La cuccia nel bosco” si adopera costantemente nella creazione di un raccordo e una rete col territorio, con le scuole e le associazioni di volontariato con la finalità di creare sinergie sempre nuove, divulgazione educativa e culturale verso il benessere e la cura degli animali.