Home

Provincia

Cecina

Canili e gattili controllati dai Nas per il benessere degli animali e dei lavoratori

Cecina

13 Gennaio 2023

Canili e gattili controllati dai Nas per il benessere degli animali e dei lavoratori

Riscontrate delle carenze igienico-sanitarie e strutturali in un gattile

Cecina (Livorno) 13 gennaio 2023 – Canili e gattili controllati dai Nas per il benessere degli animali e dei lavoratori

L’attività dei Carabinieri a tutela della salute pubblica è costante. Per la prevenzione e repressione delle violazioni, la popolazione può fare affidamento sulla vigilanza di un reparto speciale dell’Arma, il NAS; Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità, presente anche a Livorno.

Tra i compiti del Reparto anche la salute ed il benessere degli amici a quattro zampe

Nell’ultimo periodo l’attività dei Carabinieri si è concentrata su canili e gattili della provincia per verificare come vengono trattati gli “ospiti” e se sono rispettate le normative a loro tutela, non tralasciando di verificare anche la tutela dei lavoratori.

In uno degli ultimi controlli, effettuato in un gattile di Cecina, i militari hanno riscontrato delle carenze igienico-sanitarie e strutturali.

Nel dettaglio, presso l’infermeria, locale che per la destinazione d’uso è soggetto a specifiche regole, erano presenti suppellettili ed attrezzature non pertinenti; ma minor attenzione era stata riservata anche al personale che non disponeva di un locale spogliatoio né di ambienti di servizio dedicati.

Le violazioni sono state segnalate all’autorità sanitaria ed i controlli proseguiranno nelle altre strutture, pubbliche e private di Livorno e provincia.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin