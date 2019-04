Home

Cronaca

7 aprile 2019

Cannito sindaco, nuova sede in piazza Venti Settembre

"Una porta aperta sul quartiere. Siamo qui per ascoltare e parlare con tutti"

Livorno, 07 aprile 2019 – Marco Cannito e i partiti della coalizione che lo sostengono nella sua corsa a sindaco hanno inaugurato ieri in piazza Venti Settembre una delle nuove sedi elettorali.

Il locale, al civico 12A, vuol essere “Una porta aperta sul quartiere – spiega Cannito – Siamo qui per ascoltare e parlare con tutti”. “Piazza XX è un luogo storico della città, oltre ad essere particolarmente ampia. Merita di essere rivalutata con dei progetti che ne consentano un uso costante e la restituiscano pienamente ai residenti e ai cittadini. Ci sono due progetti al momento da sviluppare. Il primo prevede che venga utilizzata come piazza di riferimento per l’organizzazione di eventi, a rotazione uno a seguire col successivo”. “In alternativa, la piazza potrebbe essere attrezzata in modo da accogliere, in modo ordinato, una serie di mercati”.

Cannito aggiunge che la sede in piazza XX serve proprio ad incontrare i cittadini e a raccogliere spunti e idee delle persone, in modo da trasformarli in ulteriori elementi del programma elettorale o a migliorare quelli esistenti.

Insieme col candidato sindaco c’erano anche esponenti de La Sinistra, di DemA Livorno e del Comitato Libertà Toscana. Tra i presenti che hanno inaugurato la nuova sede c’erano anche Simona Ghinassi (Sinistra Italiana), Francesco Renda (PRC) e Luca Mazzinghi (Arci Gay).