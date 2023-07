Home

Canottaggio

9 Luglio 2023

Canoa: Argento e bronzo, continuano i successi della Livornese Sara Del Gratta

Livorno 9 luglio 2023

Conclusa anche la seconda giornata di Finali al Campionato del Mondo di Auronzo di Cadore.

Sara centra altri due podi.

Sara si porta a casa un BRONZO in coppia con Giulia Bentivoglio a soli 9 decimi dai primi e un ARGENTO in coppia con Federico Zanutta conquistato in una gara mozzafiato.

ad oggi 4 finali e 4 medagli per Sara

Un ORO un ARGENTO Due BRONZI..

