Canottaggio

7 Settembre 2021

Canoa, argento per Spurio ai mondiali in Portogallo

Livorno 7 settembre 2021

Nei giorni dal 3 al 6 settembre a MONTEMOR-O-VELHO in PORTOGALLO si sono svolti i campionati Mondiali junior/under23 nella canoa velocità.

Come ormai da tradizione la società canoa club Livorno con sede a Stagno vecchio sullo scolmatore dell’Arno, è presente con due suoi atleti, DEL GRATTA SARA 16 anni, per la categoria Junior, SPURIO FLAVIO 19 anni per la categoria under 23.

FLAVIO fresco vincitore a Milano del titolo ITALIANO di categoria in K1 200 metri gareggia nella sua specialità, dopo una dura selezione in batteria e in semifinale, nella finale Mondiale si confronta con i primi velocisti del mondo, la gara è tiratissima e all’arrivo i primi sette sono nel giro di sette decimi, ma FLAVIO si arrende solamente al Polacco Jakub Stepun per 44 centesimi ma precede tutti gli altri atleti aggiudicandosi un grandissimo secondo posto in una finale MONDIALE e mettendosi al collo una meritatissima medaglia d’ARGENTO.

Nel pomeriggio del 5 con i compagni di Nazionale gareggia in K4 500 metri, in semifinale perdono la finale A per soli 2 centesimi.

SARA anche lei reduce dai campionati Italiani dove ha vinto 4 titoli, si confronta in 3 specialità, in K1 500 metri bissa il risultato degli Europei giungendo sesta nella finale A, mentre nei 200 metri si accontenta (si fa per dire è un campionato del Mondo) della finale B vincendola.

Ultima gare è K2 misto con il compagno di Nazionale Panizzutti vincano agevolmente la propria batteria andando direttamente in finale A.

Finale A che la vede ancora protagonista conquistando un ottimo terzo posto confermando l’ottimo stato di forma.

Bravissimi e complimenti a tutto lo staff del canoa club Livorno sempre più società ai vertici della canoa Italiana e Mondiale, a sottolineare la passione e la storia di questo sport e l’importanza di creare un campo di regata presso la società a Stagno (parco Fluviale di San Leonardo).

Ma non finisce qui la Sara Del Gratta dal 10 al 12 settembre sarà impegnata a RACICE (Repubblica Ceca) per la Regata Olympic Hopes 2021, mentre Flavio Spurio anche lui il tempo di sfare le valige e rifarle perché dal 9 settembre al 14 dovrà essere in ritiro nazionale a Castel Gandolfo per poi partire per la Danimarca dove dal 16 al 19 si svolgeranno a Copenaghen i campionati Mondiali Senior.

