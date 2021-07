Home

Canoa Club Livorno ancora protagonista in Europa

8 Luglio 2021

Livorno 8 luglio 2021

Dal 24 al 27 giugno si sono svolti a POZNAN (POLONIA) i Campionati Europei di canoa velocità per le categorie junior – under 23.

25 le nazioni partecipanti per un totale di quasi 500 atleti.

La società Canoa Club Livorno con sede a Stagno sullo scolmatore dell’Arno come tradizione si presenta a questa importante competizione Continentale con due Atleti.

DEL GRATTA SARA sedicenne di Stagno esordisce in questa manifestazione nella categoria junior gareggiando su due distanze in K1.

Nella distanza dei 500 metri dove ottiene una storica finale ( l’Italia erano anni che non piazzava in finale una ragazza negli junior) ottenendo un ottimo quinto posto, nei 200 metri sfiora di poco la finale A, ma si difende benissimo nella finale B giungendo terza.

SPURIO FLAVIO sempre in K1, già partecipante a campionati Europei e Mondiali, ma debuttante nella dura categoria under 23.

Nei 500 metri nella prima giornata di gare si prende la prima posizione e si guadagna di diritto la finale A dove si aggiudica un buon settimo posto, nei 200 metri dopo essere arrivato secondo nella sua batteria ha bisogno della semifinale dove arriva primo per poter accedere alla finale A, qua non va oltre il settimo (si fa per dire era sempre una finale di campionato Europeo).

Per i due atleti terminati questi campionati dove hanno immagazzinato tanta esperienza, sicuramente sapranno sfruttarla per i prossimi Mondiali di categoria che si svolgeranno in Portogallo i primi di Settembre. Inutile dire che la soddisfazione della società è notevole, anche perché è dal 2015 che riesce a mandare i suoi atleti a questi livelli internazionali.