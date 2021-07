Home

21 Luglio 2021

Canoa Club Livorno, weekend da protagonista a Torre del Lago

Ritorno alle gare per PELLEGRINI Ilenia e MANCINI Gianluca

Livorno 21 luglio 2021

Sabato e Domenica 10/11 Luglio passati, le splendide acque del Lago di Massaciùccoli, sono state scenario dei Campionati Toscani di Canoa, sulle distanza di 1000 e 500 metri.

La Società Stagnina, è stata autrice di ottime prestazioni, che hanno consentito di aggiudicarsi ben 13 Titoli di Campione Regionale. Il sabato si è gareggiato sulla distanza dei 1000 mt, per le Categorie RAGAZZI-JUNIOR-SENIOR- MASTER e sulla distanza dei 2000mt per le Categorie ALLIEVI-CADETTI. Bellissime gare con ottime prestazioni e riscontri cronometrici di rilievo.

Da segnalare il ritorno alle gare con Tirolo Regionale di PELLEGRINI ILENIA nel K2 Senior in coppia con AMBROSINI BENEDETTA. Titoli Regionali anche per DEL GRATTA SARA e SPURIO FLAVIO, rientrati in Italia dopo gli splendidi risultati conseguiti con la Nazionale ai Campionati Europei in Polonia, nel K1 Ragazze e K1 Junior per la Del Gratta e nel K1 Senior e K2 Senior per Spurio Flavio con MAZZARA SIMONE che si aggiudicava anche il Titolo nel K1 Junior. Per le gare degli Allievi e Cadetti la squadra BiancoNeroVerde, conferma la sua forza conquistando ben 7 Oro, 3 Argento e 2 Bronzo, successi per BACCI V, GUERRIERI B, DI LUOZZO/CONTI, AMBROSINI C, DALLA VALLE/RECCANELLO, DALLA VALLE D e MANCINI D.

La domenica, si svolgono le gare dei 500 e 200 metri, ed a Torre del Lago, mentre si sta allestendo l’Opera TURANDOT, la musica non cambia. Vittorie e relativi Titoli Regionali, per DEL GRATTA S, MAZZARA S, PELLEGRINI I, SPURIO F e MANCINI GIANLUCA, tornato alle gare proprio in quest’occasione. Nelle gare dei 200 mt Allievi e Cadetti, gli atleti Stagnini, continuano ad essere protagonisti con ben 8 Oro, 5 Argento e 4 Bronzo.

La Società del Presidente PAGNI, si conferma al vertice Regionale, tra la soddisfazione di tutta la Dirigenza e dello Staff Tecnico composto da SARDI, KAMINSKI, MANCINI e PELLEGRINI, quest’ultimi oggi in doppia veste di allenatori ed Atleti.

