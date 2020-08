Home

Sport

Canottaggio

Canoa Club, Ripartita la stagione agonistica

Canottaggio

6 Agosto 2020

Canoa Club, Ripartita la stagione agonistica

Gli atleti della società per la prova unica nazionale in Friuli

Riparte la stagione e il Canoa Club Livorno si conferma ai vertici della canoa nazionale.

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 6 agosto 2020 – Sulle rive del Fiume Corno, successi per Spurio, Mazzara, DelGratta S. e Antenori tra i più grandi, mentre nel CanoaGiovani protagonisti Bacci V. DelGratta M. e Ambrosini C.

Dopo la lunga pausa dovuta al CoronaVirus, via alla stagione agonistica del Canoa Club Livorno. San Giorgio di Nogaro in Friuli Venezia Giulia è stata la sede scelta dalla Società Stagnina per la ripartenza, il giorno 26 luglio una rappresentanza della squadra Ragazzi ed Junior accompagnata da Franco Spurio e Yuri Arzelà , ha disputato gare sulla distanza dei 500 mt per testare il livello di preparazione raggiunto in questo periodo di Lockdown.

Le prestazioni dei portacolori VerdeNero, con 3 Ori, 1 Argento e 3 Bronzi su 8 gare disputate, non sembrano proprio aver risentito dello stop; con ottimi risultati Spurio, Mazzara e Antenori si confermano ai vertici delle loro categorie; ottimi esordi per Del Gratta S. e Arzelà F. al debutto nella Categoria Ragazzi.

Questi i risultati conseguiti:

Spurio Flavio – Antenori Federico Primi k2 junior

Del Gratta Sara Terza k1 junior

Mazzara Simone – Del Gratta Sara Primi k2 misto

Mazzara Simone Terzo k1 ragazzi

Arzelà Fabio Ottavo k1 ragazzi

Spurio Flavio Primo k1 junior

Del Gratta Sara Terza k1 ragazze

Arzelà Fabio – Mazzara Simone Secondi k2 ragazzi

Mentre l’ 1 e 2 agosto accompagnati da Franco Spurio e Marco Galvagno è il turno degli Allievi e Cadetti recarsi i Friuli per disputare la prova Unica Nazionale CanoaGiovani 2020. Anche i più piccoli, proprio non sembrano aver subito l’effetto Lockdown, già dal sabato con le prove sui 2000 mt ottengono ottimi risultati bissati magnificamente la domenica con le prove di velocità sui 200mt. conquistando su 24 gare ben 14 Ori, 3 Argenti e 2 Bronzi e ottimi piazzamenti ai piedi per podio.

Questi i risultati:

Penco Francesco Secondo k1 2000 mt. – Primo k1 200 mt. Cadetti B

Bassi Elena Quarta k1 2000 mt. – Quinta k1 200 mt. Cadette B

Ambrosini Cristian Primo k1 2000 mt. – Primo k1 200 mt. Cadetti A

Guerrieri Bianca Prima k1 2000 mt. – Prima k1 200 mt. Cadette A

Moneta Matteo Terzo k1 2000 mt. – Primo k1 200 mt. Cadetti A

Di Luozzo Soemy Quarta k1 2000 mt. – terza k1 200 mt. Cadette A