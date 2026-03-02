Home

2 Marzo 2026

Canoa: Gregorio Bongi, 11 anni, sul podio a San Miniato

Giovane promessa livornese sul podio a San Miniato

Domenica 1° marzo 2026, nelle gare disputate a San Miniato, è arrivata una bella soddisfazione per lo sport labronico. Nella categoria Allievi (11 anni), Gregorio Bongi (11 anni) ha conquistato il terzo posto nei 200 metri K1 singolo, salendo sul podio al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni.

Ma non è tutto. Nella stessa giornata il giovane atleta si è cimentato anche nella più impegnativa prova dei 2000 metri K1 singolo, chiudendo con un ottimo sesto posto e dimostrando determinazione, resistenza e grande spirito competitivo.

Gregorio, che vive a Stagno e frequenta la prima media, pratica canoa dal 2024 con l’associazione sportiva Canoa Club Livorno, realtà che da anni rappresenta un punto di riferimento per la disciplina sul territorio. Nonostante la giovane età, sta già mostrando qualità interessanti e una crescita costante, frutto di impegno e passione.

Il doppio risultato ottenuto a San Miniato conferma il valore di una promessa che, gara dopo gara, sta costruendo il proprio percorso sportivo con entusiasmo e serietà. Per Gregorio è solo l’inizio, ma il podio conquistato rappresenta già un traguardo importante e uno stimolo per guardare avanti con ancora più determinazione.