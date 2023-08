Home

Sport

Canottaggio

Canoa: Sara del Gratta alle prese con il Mondiale Senior a Duisburg, i suoi risultati

Canottaggio

28 Agosto 2023

Canoa: Sara del Gratta alle prese con il Mondiale Senior a Duisburg, i suoi risultati

Livorno 28 agosto 2023 – Canoa: Sara del Gratta alle prese con il Mondiale Senior a Duisburg, i suoi risultati

Cala il sipario a Duisburg sui Mondiali di qualificazione olimpica di canoa velocità e paracanoa. Nell’ultima giornata di finali l’Italia conquista un pass per le Olimpiadi con il C2 500 di Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, uno per le Paralimpiadi con Eleonora De Paolis e una medaglia di bronzo nel C2 misto con Olympia Della Giustina e Daniele Santini. Il bilancio complessivo della spedizione azzurra conta un oro, un bronzo e un carta olimpica, la paracanoa invece chiude con un oro, un bronzo e tre pass per Parigi

La nostra Sara del Gratta (cat junior, appena maggiorenne) ci ha emozionato anche in questa occasione con una Finale B nella difficilissima distanza dei 200m in K1 (classificandosi al 9 posto) Sara Del Gratta (CC Livorno) con il tempo di 42.777

Nel K2 misto 500m ( in coppia con Freschi Tommaso) conquistano in un agguerritissima FINALE A la quita posizione con il tempo di 1.35.279.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin