Home

Sport

Canottaggio

Canoa: Simone Mazzara conquista il Bronzo agli Olympic Hopes Regatta 2019

Canottaggio

21 settembre 2019

Canoa: Simone Mazzara conquista il Bronzo agli Olympic Hopes Regatta 2019

Stagno (Livorno) 21 settembre 2019 – L’Olympic Hopes Regatta è una manifestazione internazionale promossa dalla ICF (International Canoe Federation) giunta alla sua terza edizione svoltasi quest’anno a Bratislava in Slovacchia dal 13 al 15 Settembre ed ha visto la partecipazione di 36 Nazioni ed 835 atleti provenienti da tutto il mondo.

Gli atleti si sono cimentati sulle classiche distanze della velocità suddivisi per anni di Età.

Le gare per Simone Mazzara, giovanissimo dell’a.s.d. Canoa Club Livorno sono iniziate il Venerdì sulla distanza dei 1000m dove nel K1 – 15 anni, dopo aver conquistato la finale sfiorava il podio arrivando 4 per appena 1/10 di secondo con il tempo di 4’07” , ed in K2 con il compagno Luca Polello (Circolo Kayak Chioggia) gareggiando nella categoria superiore (16 anni), approdavano nella finale B arrivando settimi.

Il Sabato è la volta dei 500m e Simone nel K1 della sua categoria, conquista la Finale ed un meritatissimo terzo posto con 1’.48”.

Complimenti quindi per Simone che appena la settimana prima si era laureato Campione d’Italia per ben due volte.

Grande soddisfazione nella sede di Stagno dell’a.s.d. Canoa Club Livorno tra i tecnici Sardi e Kaminsky che ne hanno curato la preparazione tecnica ed in tutta la società dove Simone e gli altri Atleti si allenano con passione.

Le sfide per i ragazzi del Club continuano con la Trofeo Coni di fine settembre che vedrà impegnato il Canoa lub Livorno difendere i propri colori e della Toscana ed i Mondiali di Maratona in Cina a meta Ottobre per la coppia Neri-Tremolanti.