7 Gennaio 2023

Canone per l’esposizione pubblicitaria, FdI: “Bene la revisione, ora restituire i soldi agli imprenditori”

Livorno, 07 gennaio 2023

“Salvetti e la sua Giunta colti in flagrante da Fratelli d’Italia hanno ammesso pubblicamente che il canone per l’esposizione pubblicitaria aumentato del mille per cento sarà rivisto.

Peccato che i saldi siano iniziati il giorno prima di Befana e gli imprenditori hanno già pagato la folle tassa richiesta dal Comune per poter apporre i manifesti dei saldi nelle loro vetrine.

La resa della Giunta Salvetti non può che farci piacere, ma

non basta rivedere i costi, occorre restituire i soldi a tutti gli imprenditori

che hanno dovuto pagare centinaia di euro per colpa degli errori grossolani di chi amministra la città.

In Consiglio Comunale, questo mercoledì, il Sindaco risponderà al Question Time di Fratelli d’Italia e oltre a dover ammettere di aver sbagliato a decuplicare la tassa sulla pubblicità, dovrà anche dirci se intende risarcire i commercianti che obbligatoriamente hanno già pagato per il periodo dei saldi.

Sarebbe opportuno che una volta riportata la tassa ai livelli degli anni passati, il costo in eccesso subìto dai commercianti sia portato in detrazione sulla Tari non domestica”.

Lo dichiarano Paola Nucci Dirigente Nazionale e responsabile provinciale del Commercio assieme ad Andrea Romiti Coordinatore Comunale e Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale a Livorno.

