Home

Sport

Canottaggio

Canottaggio Indoor, i Vigili del Fuoco ospitano i campionati italiani

Canottaggio

16 Dicembre 2023

Canottaggio Indoor, i Vigili del Fuoco ospitano i campionati italiani

Livorno 16 dicembre 2023 –

Domani, domenica 17 dicembre presso la palestra dei Vigili del Fuoco di Livorno in Via Campania si terranno i Campionati Italiani di Canottaggio Indoor valevoli anche come titolo Regionale.

Contemporaneamente si svolgerà la gara Special Okympics che vedrà confrontarsi atleti con disabilità intellettiva di tutta Italia tramite il collegamento con altre sedi.

In programma anche la gara valida per il progetto ” Remare in Liberta” che vede protagonisti detenuti che hanno aderito al progetto di utilizzo dello sport come reinserimento nella società.

La manifestazione inizierà alle 9.30 e finirà alle ore 14.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin