“Cantacronache che fu?” La storia italiana in musica con il Coro Garibaldi d’Assalto e le compagnie teatrali I Leggendari e Trabagai

Un viaggio musicale alla scoperta della storia dimenticata dell’Italia attraverso le canzoni dei Cantacronache e dei loro eredi musicali rivela ad una giovane che la vera storia non è solo sui libri, ma risuona nelle melodie autentiche e nelle esperienze di vita. Attraverso queste canzoni, essa si immerge in un passato spesso taciuto, apprendendo come il fascismo abbia represso la libertà d’espressione, come milioni di persone, non solo ebrei, furono deportate nei campi di concentramento, e la coraggiosa lotta partigiana per la libertà. Comprendendo che la storia è fatta dalle persone comuni, scopre il vero costo delle guerre, denunciato dalle voci che si opponevano agli “avvoltoi” che ne traggono profitto.

I Cantacronache, un movimento artistico fondato da figure come Italo Calvino, Umberto Eco e Fausto Amodei, avevano il motto “evadere dall’evasione”. Volevano creare musica “non gastronomica” che facesse riflettere sulle “porcate politiche”, sul consumismo e sull’impatto del boom economico che ha alienato le famiglie. Le loro canzoni divennero simbolo delle battaglie per i diritti dei lavoratori e la sicurezza, denunciando ingiustizie come gli incidenti nelle miniere.

Questa musica “che fa pensare” ha sfidato l’indifferenza e ha lasciato un’eredità profonda, influenzando numerosi artisti successivi che hanno raccolto la loro eredità, proseguendo il percorso di coscienza e memoria collettiva. È un potente promemoria del fatto che la musica può essere uno strumento di consapevolezza e di lotta per la libertà.