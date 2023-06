Home

Cronaca

Cantiere Hangar Creativi, cittadinanza invitata al laboratorio partecipativo del 28 e 29 giugno

Cronaca

24 Giugno 2023

Cantiere Hangar Creativi, cittadinanza invitata al laboratorio partecipativo del 28 e 29 giugno

Livorno, 24 giugno 2023

L’Amministrazione comunale, con lo slogan «Le vostre idee sono importanti, ed è per questo che vi aspettiamo!», invita la cittadinanza, ed in particolare i giovani, a dare il proprio contributo al laboratorio partecipativo “Cantiere Hangar Creativi”, in programma mercoledì 28 e giovedì 29 giugno negli Hangar Creativi (ex depositi ATL) di via Carlo Meyer 65.

Per il progetto di recupero finalizzato a fare di questo polo uno spazio rigenerato per l’arte, la cultura e l’impresa creativa, il Comune di Livorno è risultato tra i 13 comuni individuati dalla Regione Toscana per l’assegnazione dei finanziamenti del Programma Fesr 2021-2027.

La proposta pensa principalmente ai giovani, a chi si vuole misurare con il mondo dello spettacolo, dell’arte, della cultura a 360°, a chi vuole essere spettatore ma anche a chi vuole lavorare in questo mondo con idee innovative, provando a progettare start up che potranno dar vita a “industrie creative” o formarsi su professioni più tradizionali.

È un progetto di rigenerazione urbana molto importante, ma molti aspetti sono ancora da approfondire e l’Amministrazione comunale vuol farlo ascoltando i cittadini e i diversi portatori d’interesse.

Le due giornate del 28 e 29 giugno (il percorso partecipativo proseguirà comunque dopo l’estate) sono state pensate in maniera che sia possibile lasciare il proprio contributo passando in qualunque momento durante l’orario di apertura degli Hangar, oppure partecipando ad alcuni momenti di interazione più strutturati, della durata di un paio di ore, secondo il seguente programma:

mercoledì 28 giugno – via Carlo Meyer 65

ore 15-22.30 Postazioni di informazione e ascolto a fruizione continua: sarà possibile passare in qualunque momento per dare/ricevere informazioni, lasciare considerazioni presso le postazioni interattive e leggere quelle degli altri. Sarà allestita anche una postazione per i bambini e un servizio bar;

ore 18-20 “Gli Hangar e la città” tavolo di simulazione progettuale (charrette): cittadini, portatori d’interesse e tecnici incaricati di elaborare il documento di indirizzo alla progettazione lavoreranno insieme su alcune mappe dell’area ex ATL, per approfondire le possibili funzioni degli spazi e le connessioni con il quartiere e la città. Consigliata l’iscrizione tramite https://bit.ly/TavoloCharrette

ore 21-22.30 “Next generation Hangar” incontro con i giovani: spazio di ascolto e confronto con l’Amministrazione dedicato alle giovani generazioni;

giovedì 29 giugno – via Carlo Meyer 65

ore 15-19.30 Postazioni di informazione e ascolto a fruizione continua (servizio bar aperto)

ore 17.30-19.30 “Raccogliamo le idee” incontro pubblico di restituzione degli esiti: momento conclusivo per discutere insieme all’Amministrazione gli esiti del laboratorio partecipativo che porteranno all’individuazione delle linee guida di indirizzo alla progettazione.

Chi vuol contribuire al successo dell’iniziativa invitando altri soggetti a partecipare (anche tramite propri siti e profili social), può utilizzare il materiale di comunicazione messo a disposizione dall’Amministrazione (https://drive.google.com/drive/folders/1Hj1IwNSAEpdqaw7MGhGnFYj37HGd6aG9?usp=sharing)

La seconda parte del percorso partecipativo, che si svolgerà da settembre, avrà invece l’obiettivo di elaborare un progetto di uso transitorio degli Hangar Creativi, come strumento strategico per l’innesco del processo di rigenerazione urbana.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin