Cantiere in via Ernesto Rossi, da domani strada chiusa e modifiche alla viabilità

1 Luglio 2025

Livorno, 30 giugno 2025 – Proseguono in via Ernesto Rossi i lavori per la ricostruzione dell’ex Distretto Asl. Nei prossimi giorni saranno eseguite alcune opere che comporteranno l’utilizzo di gru e mezzi operativi di notevoli dimensioni.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza, dalle ore 9 di mercoledì 2 luglio alla ore 17 di mercoledì 9 luglio saranno in vigore (ordinanza n. 5071/2025) alcune modifiche alla viabilità della zona.

Queste le misure principali:

via Ernesto Rossi sarà chiusa all’altezza del cantiere, che si trova al civico 46, tra le intersezioni con via Fagiuoli e via Goldoni. Nei tratti di via Ernesto Rossi prima e dopo il cantiere potranno circolare, in doppio senso di marcia, solo residenti/dimoranti muniti di contrassegno lettere “M” ed “M barrata”, veicoli al servizio di persone con gravi problemi di deambulazione (art. 381), veicoli diretti alle rimesse interne, mezzi di Aamps e mezzi di soccorso.

Lungo via Ernesto Rossi, dall’intersezione con via Goldoni fino a corso Amedeo, sarà in vigore il divieto di sosta, per consentire il doppio senso di marcia nei tratti percorribili dagli autorizzati.

Sono stati individuati spazi di sosta alternativi per i veicoli di residenti e dimoranti titolari di contrassegno lettere “M” ed “M barrata”, che potranno parcheggiare gratuitamente sul tratto degli scali degli Olandesi compreso tra via Augusto Novelli e via Luigi Bosi, lungo entrambi i lati.

Chi da via Maggi si immetterà nel tratto iniziale di via Goldoni, non potendo svoltare a sinistra in via Ernesto Rossi dovrà proseguire per via Magenta, con la telecamera al varco Goldoni/Magenta/Rossi che sarà disattivata.

I veicoli autorizzati a percorrere via Magenta in direzione via Goldoni/via Ernesto Rossi, dovranno svoltare obbligatoriamente a sinistra in via Goldoni (manovra normalmente non consentita).

Alcuni spazi sosta riservati alle persone con disabilità saranno temporaneamente spostati da via Ernesto Rossi a via Goldoni e via Fagiuoli.

