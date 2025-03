Home

19 Marzo 2025

Cantiere scuole Micheli, il sopralluogo dell’Amministrazione

Si è svolto un sopralluogo dell’Amministrazione comunale sul cantiere delle scuole Micheli, in piazza XI Maggio. Erano presenti la vicesindaca Libera Camici, l’assessore ai lavori pubblici Federico Mirabelli, l’ing. Roberto Pandolfi, l’ing. Enrico Signorini, l’arch. Melania Lessi e l’ing. Diana Malasoma.

I lavori sono stati affidati, previa gara pubblica, alla ditta BRC SpA Recupero Edilizio e Restauro Conservativo di Genova per la parte dei lavori edili e strutturali e alla Montelupo Luce Engineering di Montelupo Fiorentino sia ai fini degli adeguamenti antincendio sia ai fini dell’efficientamento energetico.

Il rappresentante della ditta BRC ha guidato tecnici e assessori comunali all’interno dell’edificio, dove si concentra la parte più consistente dell’intervento di recupero e miglioramento sismico della scuola. All’esterno, invece, le facciate si presentano in buono stato, essendo state oggetto di un recente intervento di riqualificazione, e le impalcature per il rifacimento del tetto saranno montate in un momento successivo.

Dopo un primo sopralluogo organizzativo del 17 gennaio alla presenza della Direzione lavori e delle ditte, il cantiere è stato formalmente aperto il 10 febbraio; a oggi sono stati fatti gli interventi propedeutici ai lavori e di apprestamento del cantiere. Oltre a questo, è iniziata la rimozione degli infissi interni, della pavimentazione e degli impianti. Sono stati ispezionati i massetti e, tra le altre cose, è stato riportato alla luce l’antico impianto di areazione che si trova sotto il pavimento, e che negli anni ha contribuito a garantire la salubrità degli ambienti. Si può dunque affermare che il cantiere è pienamente operativo.

Le opere edili e strutturali sono state finanziate con 3.850.000 euro del Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2021-2027 mentre le opere relative all’impianto antincendio e agli impianti elettrici sono sostenute con un contributo MIUR di 70.000 euro e con un finanziamento comunale di 267.000 euro per complessivi 337.000 euro.

La durata dei lavori è prevista in un anno, l’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di poter far rientrare gli alunni nella struttura completamente riqualificata a partire dall’anno scolastico 2026/2027. Considerata l’importanza dell’intervento si continuerà a monitorare l’avanzamento dei lavori con sopralluoghi periodici e sistematici condotti dagli uffici tecnici competenti.

Gli interventi strutturali previsti nel progetto si pongono l’obiettivo di risolvere e superare le criticità riscontrate nell’ambito delle verifiche sismiche condotte dall’Amministrazione, garantendo un idoneo collegamento tra gli orizzontamenti e le pareti verticali, un rinforzo strutturali dei solai con conseguente miglioramento della resistenza dell’insieme strutturale.

A completamento degli interventi strutturali, saranno uniformate alcune finiture, come le pavimentazioni che attualmente risultano essere disomogenee nei vari locali. L’intradosso dei solai sarà mantenuto con le travi a vista. La copertura manterrà la stessa forma a padiglione con manto in laterizio. Gli infissi interni saranno sottoposti a interventi manutentivi. Saranno realizzati ex-novo i bagni e le cucine.

Sarà totalmente rinnovato l’impianto di climatizzazione invernale degli ambienti aumentando così l’efficienza energetica e la salubrità. Si prevede anche di installare un nuovo sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) caratterizzata da un sistema di canalizzazione della ripresa dell’aria degli ambienti interni e da griglie di ripresa posizionate a filo pavimento e da un sistema di canalizzazione di mandata dell’aria di rinnovo con terminali di immissione collocati nella parte alta delle pareti di tipo jet-flow.

Sul fronte della normativa antincendio si evidenzia, tra i diversi interventi, l’allargamento delle porte della palestra e dell’ambiente vicino per garantire l’esodo, e l’inserimento di nuove porte REI a protezione delle scale.

