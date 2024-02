Home

Politica

28 Febbraio 2024

Cantiere via del Popolo, Scarascia (FdI): 1.223.277 Euro spesi molto male e non bastano

Rosignano (Livorno) 28 febbraio 2024 – Cantiere via del Popolo, Scarascia (FdI): 1.223.277 Euro spesi molto male e non bastano

“Leggo con grande interesse le dichiarazioni del Sindaco apparse sulla stampa in data 26 febbraio relativamente al “cantiere eterno” di via del Popolo che, lo ricordo, doveva essere completato nel novembre del 2020, con una spesa stabilita in euro 1.223.277.

Ricordo anche l’intestazione del cartello illustrativo del cantiere: REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPERIMENTALE ED INNOVAZIONE SOCIALE NELL’AMBITO DEI P.I.U. DI CUI AL POR FESR 2014-2020 ASSE 6 URBANO.

Un po’ complicata per i comuni mortali che pagano tasse.

Il Sindaco narra la vicenda come un banale ritardo di esecuzione dei lavori, però dimentica di ricordare alcuni aspetti che non sono affatto secondari, anzi la illustrano molto bene.

La questione dei macroscopici ritardi era stata accuratamente silenziata e non se ne è parlato sino ai primi giorni di settembre 2023, quando i miei interventi sulla stampa locale hanno evidenziato il problema.

Ho presentato al Consiglio comunale del successivo 26 settembre una mozione per sapere, tra l’altro:

quanti euro fossero stati versati della prevista spesa di 1.223277; quale fosse la situazione; se fosse stata effettuata una valutazione per il possibile risarcimento dei danni.

L’Assessore competente non rispose sulle spese fino ad allora sostenute, né sull’esatta situazione ma dichiarò: <<….con l’impresa esecutrice abbiamo stamani risolto il contratto…>> (verbale della seduta consiliare del 26 settembre 2024).

Vi è quindi la certezza che la risoluzione del contratto è avvenuta in seguito all’intervento di Fratelli d’Italia.

Questa è la prima “dimenticanza” del Sindaco, al quale ripetiamo la domanda già fatta il 26 settembre: “Non ci si poteva svegliare un po’ prima per cacciare l’impresa esecutrice? Era necessario aspettare tre anni?”.

Nell’intervista pubblicata ieri 26 febbraio il Sindaco dichiara: <<…stiamo ponderando di procedere ad una richiesta di risarcimento per inadempienze.>>.

Evidentemente è una ponderazione molto, molto difficile perché sono passati già cinque mesi ed è ancora in corso; anche questo il Sindaco ha “dimenticato”.

Il Sindaco afferma: << Probabilmente non riusciremo ad arrivare al completamento entro l’estate ma sarà comunque veloce…>>.

“Sarà”….ma dimentica l’affermazione del suo Assessore: <<… al momento non ci sono problemi tali da lasciar pensare che la conclusione dei lavori e le tempistiche…non siano rispettate, quindi si parla dei primi mesi dell’anno prossimo.>> (verbale della seduta consiliare del 31 ottobre 2023).

Il Sindaco ha anche “dimenticato” di raccontare quanto costerà alla Comunità questo pasticcio, eppure qualche elemento lo ha di sicuro: infatti nella variazione di bilancio approvata nella seduta consiliare del 31 ottobre 2023 è stato approvato – con voto contrario di Fratelli d’Italia – un primo stanziamento di 80.000 per il completamento dei lavori in questione, ma possiamo stare certi che ne seguiranno altri, tutti da aggiungere alla bella cifra iniziale di 1.223.277 euro.

Il paradosso di questa vicenda è dato dal fatto che, non potendone negare il disastro gestionale, si cerca di presentare il tutto come un successo tanto che – con le parole del Sindaco – la struttura , una volta completata <<…potrebbe essere un punto di eccellenza…>>.

Apprezziamo la prudenza del “potrebbe”, ma prima di sbilanciarsi in rosee previsioni per il futuro sarebbe bene chiarire tutti i punti ”dimenticati” di questa vicenda che Fratelli d’Italia ritiene emblematica di imperdonabile approssimazione amministrativa”.

Stefano Scarascia – Capo Gruppo in Consiglio Comunale di Fratelli d’Italia

