Cantieri Benetti aperti al pubblico, come prenotare la visita

16 Maggio 2024

Livorno 16 maggio 2024

Benetti partecipa al World Boating Day organizzato da Superyacht Life Foundation e il 25 maggio apre le porte del cantiere di Livorno con un programma ricco di eventi.

World Boating Day è la nuova iniziativa di Superyacht Life Foundation, organizzazione no-profit che si occupa di raccontare le persone, i luoghi e i progetti legati al mondo dei superyacht. Benetti ha deciso di aderire a questo progetto e aprirà le porte del cantiere di Livorno il giorno 25 maggio con un programma rivolto a tutti i cittadini, appassionati di nautica e non.

Sabato 25 maggio sarà possibile visitare il Museo Benetti, che resterà aperto durante l’arco di tutta la giornata. Sarà inoltre possibile accedere ai siti produttivi del Cantiere, partecipare a visite al faro ed effettuare prove in mare con alcune barche a vela Tridente 16, accompagnati dagli istruttori del circolo velico Antignano. Il programma è completato da attività per i bambini e nel tardo pomeriggio una lezione di yoga presso l’helipad di Benetti.

L’adesione a questa importante iniziativa conferma la volontà di Benetti di avvicinare il maggior numero di persone al mondo della nautica, svelandone alcuni segreti e motivi di fascino, e il profondo legame con il territorio.

Per partecipare all’evento è sufficiente registrarsi a QUESTO LINK.

Benetti vi aspetta sabato 25 maggio presso il cantiere di Livorno in via Edda Fagni, 1.