Cronaca

12 Settembre 2023

Livorno 12 settembre 2023 – Cantieri Benetti, Massimiliano Casoni è il nuovo general manager

I cantieri Benetti annunciare l’ingresso nel Gruppo dell’Ing. Massimiliano Casoni nel ruolo di General Manager. La nomina si inserisce nel percorso di consolidamento organizzativo e manageriale del brand al fine di sostenere, con ulteriore dinamismo, la fase di crescita e successo dell’azienda.

Casoni, che ha assunto il ruolo operativo lo scorso 4 settembre, sarà a riporto diretto del CEO Marco Valle e avrà il compito di sovrintendere e dirigere la gestione del cantiere Benetti con un focus particolare sullo sviluppo di nuovi prodotti e la razionalizzazione e l’efficienza dei cantieri di Benetti (Livorno e Viareggio) mantenendo sempre ai massimi livelli del mercato la qualità progettuale e costruttiva dei prodotti.

Dopo la laurea in Ingegneria Meccanica presso l’Università degli Studi di Bologna nel 1995, Massimiliano Casoni ha maturato una grande esperienza rivestendo ruoli di responsabilità all’interno di gruppi industriali internazionali, anche del lusso per oltre 20 anni. Infatti, dopo una prima esperienza professionale presso il gruppo SCM, approda in Ferrari nel 1999.

Nel 2000 entra in Maserati, rivestendo diverse cariche manageriali fino a diventare, nel 2002, Production Manager. Dal 2005 al 2015 lavora in Ferrari, dove ha rivestito ruoli differenti, tra cui quello di Manufacturing Director e Team Leader Sviluppo Prodotto Vetture Gran Turismo, fino a diventare, nel 2012, Production Processes Director. Prima di assumere la carica in Benetti, Massimiliano Casoni è stato Chief Operating Officer presso il Gruppo Technogym per 8 anni.

«Siamo lieti di dare il benvenuto a Massimiliano Casoni nella nostra squadra. La sua competenza e le sue esperienze pregresse in aziende di eccellenza saranno molto utili per portare valore aggiunto a Benetti come leader nel mondo dei superyacht» ha dichiarato Marco Valle CEO di Azimut|Benetti.

“Sono molto felice di cogliere l’opportunità di guidare un brand del lusso come Benetti.

Non vedo l’ora di mettermi al lavoro con i colleghi per perseguire insieme l’obiettivo ambizioso di consolidare i punti di forza e cogliere le importanti nuove sfide dei prossimi anni”. Ha commentato Massimiliano Casoni, General Manager Benetti.

Con l’ingresso di Casoni, Benetti può contare ora su una squadra di manager, in gran parte cresciuti all’interno, di ancora più valore, un potenziamento necessario per continuare il percorso di crescita in atto da diversi anni e che contribuirà a confermare il Gruppo Azimut|Benetti come il primo cantiere al mondo per fatturato, numero di barche in costruzione e ampiezza dell’offerta.

