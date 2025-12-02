Home

3 Dicembre 2025

Livorno 3 dicembre 2025 Cantieri necessari, ma non a costo delle imprese”: l’appello di Confcommercio

Confcommercio Livorno è intervenuta in III Commissione Commercio per rappresentare le istanze delle attività di vicinato coinvolte nei lavori di riqualificazione del centro cittadino, ribadendo il pieno sostegno ai progetti in corso, considerati un investimento strategico per attrattività, turismo e occupazione.

“Per via Grande e l’area mercatale bene la riqualificazione, che non è solo un intervento estetico, ma un’azione capace di generare maggiore vivibilità, flussi pedonali e opportunità di lavoro”, ha dichiarato in commissione Alessio Giovarruscio, assistente di direzione Confcommercio. In questo senso Confcommercio ha sottolineato l’importanza di un approccio integrato che includa anche illuminazione, sicurezza e gestione degli spazi. E’ stato chiesto, per il periodo natalizio, un potenziamento della raccolta dei rifiuti.

Il giudizio di Confcommercio sull’attuale fase dei lavori è positivo: tempi rispettati, sospensione del cantiere per le festività e un confronto costante con amministrazione e uffici tecnici: “E’ un metodo da rendere strutturale”.

Confcommercio esprime invece preoccupazione per la situazione di via Buontalenti, “dove il prolungarsi dei cantieri ha prodotto danni economici rilevanti alle attività commerciali”. Confcommercio ha chiesto un intervento concreto dell’amministrazione attraverso misure di ristoro e compensazione economica per le imprese penalizzate, richiamando il principio di equità e la necessità di tutelare la sopravvivenza delle microimprese.

L’associazione ha proposto infine di affiancare alla riqualificazione fisica una fase di rilancio e animazione dell’area, con attenzione alla manutenzione, alla sicurezza e a iniziative condivise capaci di valorizzare in modo continuativo il centro cittadino.

