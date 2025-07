Aree pubbliche

29 Luglio 2025

Livorno, 29 luglio 2025 Cantine sotto via Buontalenti, stamani indagine con geoscanner

Cantine sotto via Buontalenti: mappatura con geoscanner

Proseguono gli accertamenti nel cuore di Livorno dopo la scoperta delle cantine sotterranee emerse durante i lavori in via Buontalenti. Questa mattina una ditta specializzata ha effettuato un rilievo tecnico lungo il tratto stradale interessato, tracciando sulla pavimentazione una griglia utile alla scansione del sottosuolo. Con l’ausilio di strumenti georadar ad alta precisione – i cosiddetti geoscanner – è stata avviata una vera e propria mappatura delle strutture ipogee presenti sotto la superficie urbana.

L’obiettivo degli accertamenti è duplice: da un lato si punta a ricostruire con esattezza la disposizione delle antiche cantine, ipoteticamente collegate a una Livorno che non c’è più, fatta di magazzini, depositi e accessi a volte oggi murati; dall’altro si valuta la stabilità del sottosuolo per garantire la sicurezza degli interventi di riqualificazione attualmente in corso.

Non è escluso che al termine delle analisi possa emergere la volontà di valorizzare questi spazi anche in chiave culturale o turistica, compatibilmente con le necessità strutturali e le decisioni della Soprintendenza. Per ora, le indagini proseguono passo dopo passo, griglia dopo griglia, per riportare alla luce – almeno virtualmente – ciò che Livorno custodisce sotto i piedi dei passanti.

Cantine sotto via Buontalenti, stamani indagine con geoscanner