Caos a Limoncino dopo la diffida ad entrambe le parti§: arriva un camion, Salvetti e Cepparello sul posto (Video)

24 Marzo 2022

Livorno 24 marzo 2022

Caos a Limoncino, dopo la diffida a entrambe le parti questa mattina arriva un camion di rifiuti che viene bloccato dai frontisti

Nella riunione avvenuta ieri pomeriggio dal Questore, alla quale partecipavano il sindaco Salvetti, i frontisti e i rappresentanti della discarica, l’Osservatorio Rifiuti-zero scriveva:

“Nella riunione è stato ampiamente trattato anche lo scandalo della discarica a Limoncino.

Il sindaco e l’assessore hanno assicurato che:

in seguito ad una diffida della questura rivolta a tutte le parti in causa, i camion dei rifiuti non dovrebbero più passare, almeno finché non verrà stabilita dai frontisti una formale regolamentazione dell’accesso alla strada”.

Bene, questo ieri, oggi però, come si dice, è un altro giorno.

Un giorno nuovo iniziato con il passaggio di un camion diretto alla discarica di Limoncino, che naturalmente è stato bloccato per due ore dai frontisti

Vista la situazione, sul posto si è recato il sindaco di Livorno Luca Salvetti e l’assessore all’ambiente Giovanna Cepparello

Il sindaco e l’assessore hanno parlato con il rappresentante della discarica presente in loco e con i frontisti.

Dal momento che il concetto della diffida ad entrambe le parti non satrebbe stato ben chiaro all’azienda che gestisce la discarica, su decisione del sindaco, la discussione si è spostata dal Questore.

Salvetti, Cepparello e il rappresentante dell’azienda sono ancora a colloquio col questore.

Intanto per le ore 14.00 di oggi pomeriggio è stato annunciato un nuovo passaggio di camion

Seguono aggiornamenti

