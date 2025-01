Home

Caos al concerto: sputi e strattonamenti ai carabinieri, denunciata una 20enne

1 Gennaio 2025

Livorno 1 gennaio 2024

I Carabinieri della Stazione di Montenero hanno denunciato una giovane di origini svizzere, non ancora ventenne, poiché ritenuta responsabile di resistenza a PU.

I militari sono intervenuti in quanto la ragazza, durante le operazioni di filtraggio in occasione di un concerto musicale tenutosi a Livorno qualche giorno prima di Natale, stava tenendo atteggiamenti insofferenti ed aggressivi nei confronti del personale addetto alla sicurezza, riconducibili ad uno stato di alterazione psicofisica, verosimilmente dovuto ad abuso di alcol o sostanze stupefacenti. Per la sua e l’altrui incolumità la ragazza è stata inizialmente invitata a farsi visitare dal personale medico dell’ambulanza ivi presente, ma poco dopo si è allontanata ed ha cominciato ad inveire pesantemente nei confronti dei militari, opponendosi loro strenuamente, anche con sputi e strattonamenti, al fine di evitare il controllo. La giovane è stata pertanto condotta in caserma per le contestazioni del caso, e qui, dato il visibile stato di alterazione, si è reso necessario un nuovo intervento da parte di personale medico che l’ha accompagnata in ospedale per l’assistenza del caso.

Attesa la gravità della condotta, la ragazza è stata denunciata penalmente alla competente Procura di Livorno.