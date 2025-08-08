Caos e sicurezza al centro raccolta di via Cattaneo, sindacati incontrano assessori
Livorno 8 agosto 2025 Caos e sicurezza al centro raccolta di via Cattaneo, sindacati incontrano assessori
“Al centro di raccolta di Via Cattaneo oltre al caos manca anche la sicurezza.
Ieri si sono incontrate le Segreterie Provinciali, la RSU AAMPS in presenza della Assessore Cepparello Giovanna e Ferroni Viola.
Le rappresentanze sindacali hanno evidenziato la completa inadeguatezza del centro di raccolta del rifiuto urbano differenziato di Via Cattaneo rispetto ai flussi di conferimento dei cittadini livornesi.
È stato nuovamente fatto presente ai rappresentanti del Comune che all’interno del CDR per il suo funzionamento si opera nel non rispetto delle procedure di sicurezza previste dalla norme.
È stata richiesta nuovamente la presenza della Polizia Municipale per tutto l’arco di apertura dell’impianto, questo per evitare il ripetersi di comportamenti violenti e offensivi verso i dipendenti di Aamps operanti nel centro.
Ci auspichiamo che l’incremento proposto al tavolo dal Comune dell’apertura continuativa del centro di raccolta temporaneo (CAT) di via dei Cordai e di una nuova realizzazione nell’area di Via Bandi abbiano tempi brevissimi”.
Lo dichiarano in una nota rilasciata a margine dell’incontro Uliano Bardini Fit-Cisl e Massimo Marino Uil Trasporti