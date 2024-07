Home

Caos in ospedale, “cacciato” dall’isola d’Elba per 4 anni

30 Luglio 2024

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Portoferraio qualche tempo fa erano intervenuti nottetempo per un uomo che, probabilmente a causa dell’abuso di bevande alcoliche e la verosimile assunzione di altre sostanze, dapprima aveva minacciato i clienti ed il direttore di un albergo per poi aggredire gli operatori del 118 intervenuti per riportarlo alla calma.

La stessa scena si era ripetuta con gli infermieri del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Portoferraio dove

era stato condotto per il suo stato di agitazione psicofisica.

Protagonista della vicenda un 40enne piemontese, domiciliato sull’Isola per ragioni lavorative stagionali.

I carabinieri di Portoferraio avevano provveduto a ricostruire la vicenda, anche grazie all’attività informativa svolta dalle Stazioni elbane dell’Arma e avevano inoltrato un dettagliato rapporto alla Questura di Livorno con richiesta di emissione di un Foglio di Via Obbligatorio; un provvedimento con il quale poter allontanare l’uomo dall’Isola per prevenire ulteriori aggressioni.

Concordando con gli elementi raccolti dai carabinieri, il Questore ha emesso nei confronti dell’uomo, con

numerosi altri precedenti e già noto alle Forze dell’Ordine, un Foglio di Via Obbligatorio dall’Isola d’Elba per 4 anni. In caso di violazione del provvedimento l’uomo rischia anche fino a 18 mesi di reclusione.

Dall’inizio dell’anno i Carabinieri del NORM del Comando Compagnia Carabinieri di Portoferraio, al fine di tutelare la collettività elbana; hanno proposto per l’applicazione di misure di prevenzione personali oltre 20 soggetti, tra cui 8 per foglio di via, 4 per divieto di accesso a determinate zona

urbane dell’Isola d’Elba ed i restanti per l’Avviso Orale e Sorveglianza Speciale.