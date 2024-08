Home

1 Agosto 2024

Caos in porto, licenziato delegato sindacale

“È UN ATTACCO AL LAVORO E AL SINDACATO. PRONTI A BLOCCARE IL PORTO”

Livorno 1 agosto 2024 – Caos in porto, licenziato delegato sindacale, i sindacati parlano di ingiusto licenziamento, attacco al lavoro e al sindacato e sono pronti a bloccare il porto

Secondo la nota dei sindacati Tdt avrebbe ingiustamente licenziato un delegato sindacale della Filt-Cgil. “Si tratta di un vero e proprio attacco al mondo del lavoro e del sindacato: il gruppo Grimaldi, da pochi mesi nuovo proprietario di Tdt, ha gettato la maschera per mostrare il suo vero volto al porto di Livorno e alla città.

Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno programmato per oggi due assemblee aperte a tutti i lavoratori del porto per proporre a partire dal 2 agosto uno sciopero a oltranza (modalità e dettagli saranno discussi nel corso degli incontri) di tutti i lavoratori dello scalo fino a che non sarà ritirato l’ingiusto provvedimento. Le due assemblee si terranno entrambe davanti all’ingresso del terminal Tdt con orario 15-17 e 19.30-21.30.

I lavoratori sono pronti a bloccare il porto, in queste ore stiamo ricevendo numerosi attestati di solidarietà da parte di molti delegati dei principali terminal dello scalo.

Nei giorni scorsi la rsa (lavoratore con mansione di “piazzalista”) aveva ricevuto una dura lettera di contestazione disciplinare in cui lo si accusava di aver abbandonato senza permesso la propria postazione lavorativa: stamani è arrivata la notifica del licenziamento per giusta causa. La motivazione addotta da Tdt è però priva di fondamento: ci risulta infatti che il cambio di postazione sia stato autorizzato dal capoturno.

Il sospetto è che si voglia pertanto colpire il delegato sindacale per inviare un segnale preciso a tutti gli altri lavoratori. Non permetteremo queste forme di intimidazione” Questo è quanto dichiarano . Giuseppe Gucciardo (Filt-Cgil), Dino Keszei (Fit-Cisl) eGianluca Vianello (Uiltrasporti)

