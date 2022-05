Home

30 Maggio 2022

Caos rifiuti in via Ongrilli, “oltre al danno anche la beffa” (Foto)

Livorno 30 maggio 2022

Caos rifiuti alla porte delle colline livornesi.

In Via de l’Ongrilli dove inizia il percorso per escursioni nella natura, dei cassonetti a servizio dei residenti sono giornalmente presi d’assalto anche da molti altri cittadini che non hanno il diritto di riversare lì la propria spazzatura.

Questo comportamento crea di fatto lo sversamento di tutti i rifiuti che questi cassonetti non riescono a contenere.

Oltre al danno però in questo caso, sta anche la beffa:

Aamps infatti quando viene a vuotarli si limita di fatto a questa operazione senza togliere l’immondizia rimasta fuori dagli stessi e che ormai ha invaso tutta la strada andando a contaminare la natura circostante.

È necessario per tanto:

a provvedere quanto prima a ripulire tutte le aree circostanti;

rivedere successivamente la localizzazione di questi cassonetti curando particolarmente il controllo al loro accesso.

E’ quanto dichiara il consigliere comunale Carlo Ghiozzi (Lega), che porta all’attenzione dei media la situazione

