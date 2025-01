Home

Cronaca

Caos sul Viale Italia: donna ferisce un poliziotto per difendere un guidatore ubriaco

Cronaca

2 Gennaio 2025

Caos sul Viale Italia: donna ferisce un poliziotto per difendere un guidatore ubriaco

Livorno 2 gennaio 2024 Caos sul Viale Italia: donna ferisce un poliziotto per difendere un guidatore ubriaco

In difesa dello straniero ubriaco alla guida, donna ferisce poliziotto ad una mano

Durante i servizi straordinari per il controllo del territorio nel periodo di fine anno, la Polizia di Livorno è intervenuta a supporto della polizia municipale su un caso che ha destato particolare attenzione. Sul Viale Italia, gli agenti della Polizia municipale avevano fermato uno scooter guidato da un cittadino straniero in evidente stato di ebbrezza, che rappresentava un pericolo per la circolazione.

La situazione è degenerata quando il conducente, opponendo una resistenza accesa, si è scagliato contro gli agenti. La vicenda ha raggiunto un punto critico con l’intervento di una ragazza moldava, accorsa in difesa del fermato. La giovane, nel tentativo di ostacolare le operazioni di controllo, ha aggredito fisicamente i poliziotti, ferendone uno lievemente ad una mano.

Gli accertamenti effettuati sul conducente hanno evidenziato un tasso alcolemico superiore al doppio del limite legale. L’uomo dovrà rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza e, insieme alla ragazza, di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Entrambi sono stati denunciati, ma si sottolinea che il procedimento penale è ancora in corso. Solo una sentenza definitiva potrà stabilire le loro responsabilità.