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“Caparra” fasulla e ricarica da 590 euro: 55enne denunciato per truffa ad una 20enne

Cecina

2 Giugno 2026

“Caparra” fasulla e ricarica da 590 euro: 55enne denunciato per truffa ad una 20enne

Cecina 2 giugno 2026 “Caparra” fasulla e ricarica da 590 euro: 55enne denunciato per truffa ad una 20enne

I Carabinieri della Stazione di Cecina hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria di Livorno un 55enne, con numerosi precedenti di polizia, gravemente indiziato di essere l’autore di una truffa ai danni di un giovane di 20 anni residente nel cecinese.

La vicenda ha avuto origine dalla pubblicazione online di un annuncio di vendita di un motociclo su un sito di e-commerce. Poco dopo la messa in vendita, il ragazzo sarebbe stato contattato da un sedicente acquirente che si presentava come titolare di un’agenzia, manifestando interesse all’acquisto del mezzo e proponendo un accordo economico.

Raggiunta un’intesa sul prezzo di 1.000 euro, l’uomo avrebbe prospettato la volontà di incontrare personalmente il venditore per concludere la compravendita e formalizzare il passaggio di proprietà, anticipando nel frattempo il pagamento di una caparra. Per rendere credibile l’operazione, avrebbe quindi invitato la vittima a recarsi presso uno sportello ATM postale, fornendo telefonicamente indicazioni su presunte operazioni necessarie per ricevere l’accredito su una carta prepagata.

Seguendo le istruzioni ricevute, il giovane avrebbe invece effettuato, inconsapevolmente, una ricarica di 590 euro a favore del presunto acquirente. Solo successivamente, non riuscendo più a contattare l’interlocutore, la vittima si è resa conto di essere stata truffata.

Il ragazzo si è quindi rivolto ai Carabinieri di Cecina, consentendo l’avvio delle indagini. Gli accertamenti, sviluppati attraverso la ricostruzione dei movimenti finanziari e l’incrocio degli elementi raccolti, hanno permesso di risalire all’identità del presunto responsabile.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno per truffa aggravata, anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento.