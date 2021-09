Home

11 Settembre 2021

Capelli impigliati nel nastro trasportatore, infortunio sul lavoro per una 21enne addetta alle pulizie

Livorno 11 settembre 2021 – Infortunio sul lavoro per una 21enne addetta alle pulizie

Poco prima delle 14.00 di oggi pomeriggio una ragazza 21enne, addetta alle pulizie è rimasta intrappolata con i capelli in un nastro trasportatore

Il nastro trasportatore dopo aver intrappolato i capelli dell’addetta alle pulizie si è spento da solo.

All’interno dello stabilimento in via delle Cateratte è intervenuta una squadra dei figili del fuoco di Livorno che ha provveduto a rimuovere alcune grosse griglie per permettere di estrarre la donna che è stata poi affidata alle cure del medico del 118

I volontari della Misericordia di Livorno hanno accompagnato la giovane in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche i funzionari dell’ufficio del lavoro dell’Asl

