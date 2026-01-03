Capitan Campori lascia la Pielle dopo quattro stagioni

Home

3 Gennaio 2026

La VERODOL CBD PIELLE LIVORNO comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta Luca Campori per la risoluzione consensuale del contratto, la cui scadenza era fissata al 30 giugno 2026.

Si conclude così l’esperienza in maglia Pielle del nostro capitano, durata quattro stagioni e ricca di momenti che resteranno nella storia del club: una salvezza, la vittoria della Supercoppa di Serie B e due semifinali playoff, superando quota 100 presenze con i nostri colori sul parquet.

Luca ha scelto di accettare una nuova opportunità che gli permetterà di trovare maggiore continuità in campo.

Queste le parole del Presidente, Francesco Farneti: “

A nome di tutta la società, desidero ringraziare di cuore Luca per ciò che ha rappresentato in questi quattro anni con la maglia della Pielle. Una maglia che da oggi non indosserà più sul parquet, ma che difficilmente riuscirà a togliersi dall’anima. I ricordi più belli di questo percorso sono inevitabilmente legati a lui: il capitano che ha alzato il primo trofeo nazionale della nostra storia, la Supercoppa.

E, a livello personale, a Luca mi lega anche un aspetto speciale: in quattro anni di grandi evoluzioni e cambiamenti, è rimasto al mio fianco come un punto fermo, simbolo di continuità e appartenenza.

A lui va quindi il ringraziamento sincero di tutto il mondo Pielle, per l’esempio, per l’identità, per la leadership e per l’attaccamento dimostrato ogni giorno.

Grazie Luca.

Rimarrai per sempre il capitano del primo trofeo della Pielle”.

