Capitaneria di Porto, in pensione la funzionaria Ballarini

16 Aprile 2021

La Funzionaria Ballarini lascia la Capitaneria di porto di Livorno per raggiunti limiti di età.

Livorno 16 aprile 2021

Nella mattinata di oggi, con una sobria cerimonia, rispettosa dei vincoli tuttora imposti dall’emergenza Covid, la Funzionaria Amministrativo Contabile Simona Ballarini, storica impiegata civile in servizio presso la Capitaneria di porto di Livorno, ha salutato il Direttore Marittimo ed i colleghi, cessando dal rapporto di lavoro dopo oltre 40 anni di onorato servizio alle dipendenze dell’Ente militare.

La Ballarini, entrata nei ranghi del personale dipendente della Capitaneria labronica nel lontano 1980, è stata per circa sette anni addetta ai servizi di contabilità per poi occuparsi delle attività amministrative correlate alla pesca marittima, incarico ricoperto fino all’atto del suo congedo.

È stata anche per oltre trent’anni responsabile della segreteria impiegati civili dell’intero territorio regionale, diventando punto di riferimento per i colleghi toscani e le Direzioni ministeriali del personale civile del Corpo delle Capitanerie di porto.

Costanti e numerosi sono stati gli attestati di stima ricevuti dall’utenza nel corso degli anni per la sua disponibilità nei rapporti d’ufficio intrattenuti, in particolare, col ceto peschereccio e con quanti abbisognavano della competenza della Sezione pesca per i vari temi di interesse.

Il Comandante Angora ha voluto salutare la funzionaria Ballarini con parole di vivo ringraziamento per il suo sempre professionale e gentile operato, tenendo a rimarcare appunto la preparazione ed il garbo dimostrati in ogni occasione, qualità che hanno peraltro contribuito a consolidare il rendimento e il prestigio dell’Autorità Marittima nei confronti della cittadinanza.

A Lei ed alla famiglia giungano da parte di tutti i colleghi i migliori auguri per nuovi ed appaganti traguardi.

