Rugby

28 Gennaio 2024

Livorno 28 gennaio 2024 – Capitolina – Unicusano Livorno 19-22. Tabellino, risultati e classifica

U.R. Capitolina – Unicusano Livorno Rugby 19-22 (1°t 7-12)

U.R. Capitolina: Buchalter (37’ pt Corvisieri); De Santis, Innocenti, Montuori (22’ st Bonini), Mastrangelo; Colitti, Vannini (20’ st Gambarelli); Cerqua (29’ st Franco), Colafigli, Magnini; Maesano (30’ st Ferrari), Ragaini (cap.); Ungaro (20’ st Sterlini), Trona (20’ st Cini), Parlati (4’ st Coletti). All. Andrea Cococcetta

Unicusano Livorno Rugby: Zannoni G. (23’ st Chiesa); Zannoni N., Casini, Martinucci (23’ st Taratufolo), Pirruccio; Baraona Prat, Tomaselli J. (31’ st Rossi); Piras (Freschi L. 32’ pt), De Biaggio, Ianda, Gragnani Giac. (cap.) (39’ st Bitossi), Liperini T. (12’ st Chiti); Boggero (18’ st Quarta), Ficarra, Andreotti. A disp.: Rossi. All.: Riccardo Squarcini.

Arbitro: Riccardo Bonato di Padova.

Marcatori: nel pt (7-12) 17’ m. Tomaselli tr. Baraona Prat, 26’ m. Trona tr. Buchalter, 31’ m. Zannoni N.; nel st 6’ m. Trona, 16’ m. Ferrari tr. Vannini, 19’ cp Baraona Prat, 22’ m. Zannoni N. tr. Baraona Prat.

Note: espulsioni temporanee per Maesano (37’ pt), Boggero (37’ pt), Zannoni N. (4’ st), Ragaini (13’ st) e Gragnani Giac. (13’ st). Calciatori: Buchalter 1/1, Vannini 1/2 , Baraona Prat 3/4. Giornata soleggiata. Campo in buone condizioni. Presenti 350 spettatori circa. Punti conquistati in classifica: U.R. Capitolina 1 (bonus difesa, per la sconfitta con margine inferiore alle otto lunghezze; tre mete realizzate) e Unicusano Livorno Rugby 4 (vittoria senza bonus-attacco; tre mete realizzate). Player of the Match: Nicola Zannoni.

Il quadro della 12° giornata (1° di ritorno) di A, girone 3, il raggruppamento del centro-sud (tra parentesi i punti validi per la classifica): Capitolina – Unicusano Livorno 19-22 (1-4); Civitavecchia – Villa Pamphili Roma 36-27 (5-1); Avezzano – Napoli/Afragola 36-28 (5-1); Olimpic Roma – Cavalieri Prato/Sesto 28-44 (1-5); UR Firenze – Primavera Roma 31-16 (). La nuova classifica: Lazio 59 p.; Cavalieri 54; Avezzano 41; Capitolina 38; Unicusano Livorno 37; Olimpic Roma e Civitavecchia 32; UR Firenze 26; Villa Pamphili Roma 22; Napoli/Afragola 13; Paganica 11; Primavera Roma 7. Domenica prossima, in concomitanza con la prima giornata del ‘Torneo delle Sei Nazioni’, turno di riposo nel campionato di A. Alla ripresa, l’11 febbraio, l’Unicusano Livorno ospiterà il Civitavecchia.